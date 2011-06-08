На Івано-Франківщині гадюка вкусила 3-річну дитину. Про це сьогодні УНІАН повідомили в управлінні МНС в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, 6 червня до лікувального закладу селища Перегінськ Рожнятівського району після укусу змії за п’яту лівої ноги потрапила 3-річна дівчинка, жителька селища Перегінськ. Дівчинку вкусила гадюка, коли дитина перебувала з батьками в полі. Зважаючи на тяжкий стан потерпілої її того ж дня було госпіталізовано до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.