Щодо спалаху холери порушать кримінальну справу

Маріупольська міжрайонна природоохоронна прокуратура зібрала матеріали про спалах холери в місті і передала їх в органи міліції для вирішення питання про порушення кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Донецької області Яна СОБОЛЕВСЬКА.

За її словами, всі інциденти, які пов`язані з медичними питаннями, розглядаються міліцією.

Я.СОБОЛЕВСЬКА відзначила, що «Маріупольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою було зібрано всі матеріали з даного інциденту і в порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України, передано в органи міліції для вирішення питання про порушення кримінальної справи».

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області зареєстровано вже 16 випадків захворювання на холеру, з них у Маріуполі – 15. Один випадок захворювання на холеру зареєстрований у селищі Калініне Волноваського району.