Через укуси кліщів постраждали діти у дитячому садку

У Краматорську Донецької області з початку року (з приходом теплої погоди) від укусів кліщів постраждали 173 людей, з них 4 дітей – на території дитячого садка.

Про це повідомляє сайт «Новини Краматорська» з посиланням на головного лікаря санітарно-епідеміологічної станції Краматорська Василя ГОНЧАРЕНКА.

За його словами, із 173 потерпілих 104 людини було укушено кліщами на території міста. «На території міста укуси реєструвалися в центральній частині міста, в селищах Шабельківка, Красногірка, Городещине, Веселий, Ясногірка, Камишуваха», - уточнив В.ГОНЧАРЕНКО.

«На території одного з дитячих садків по бульвару Машинобудівників було зареєстровано 4 випадки укусів кліщами дітей», - зазначив він.