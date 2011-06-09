Буковину відвідала представник дитячого Фонду ООН в Україні

Голова Чернівецької ОДА Михайло ПАПІЄВ зустрівся з головою представництва дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе МОКУО, яка відвідала Буковину з робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі сторони обговорили стан надання медичної допомоги дітям, хворим на СНІД в Чернівецькій області. М.ПАПІЄВ відзначив, що співпраця з ЮНІСЕФ на території України триває вже достатньо довгий час і має позитивні результати.

За словами М.ПАПІЄВА, Буковина має унікальний досвід у роботі з ВІЛ-інфікованими дітьми. Як приклад, дитячий будинок сімейного типу настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря, отця Михайла ЖАРА в селі Молниця Герцаївського району, де на вихованні перебуває 250 дітей, 44 з яких живуть з ВІЛ. Загалом в області на обліку перебуває 86 дітей, серед яких у 49 підтверджено ВІЛ-інфекцію, у 37 діагноз знаходиться у стадії підтвердження.

М.ПАПІЄВ висловив переконання, що візит представника дитячого фонду ООН дасть змогу продовжити і поглибити цю співпрацю на теренах Чернівецької області.

У свою чергу Ю.МОКУО високо оцінила впроваджені принципи роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми на Буковині. «Я давно чула про цю чудову ініціативу і раніше, однак зараз отримала змогу побачити все на власні очі. За дітей, які перебувають в дитячому будинку немає жодного приводу хвилюватися – вони забезпечені абсолютно всім необхідним».

Особливої уваги, за словами голови представництва дитячого Фонду ООН в Україні, заслуговує високий рівень соціальної інтеграції дітей – вони ходять до звичайної загальноосвітньої школи, дуже позитивним є ставлення до них зі сторони освітян, населення. «Цей досвід, підкреслила надзвичайно важливий, і ним потрібно ділитися, адже одне з найголовніших завдань зараз – формування толерантного ставлення громади до проблем ВІЛ-інфікованих», - підкреслила Ю.МОКУО.

За словами голови представництва дитячого Фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ і надалі готовий «продовжувати співпрацю з Україною, розбудовувати потенціал професіоналів, які працюють з такою категорією дітей, зокрема у системі освіти».