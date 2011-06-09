На Рівненщині двоє малюків втопилися у копанках

Двоє малюків потонули на Рівненщині у невеличких водоймах, так званих «копанках».

Перша трагедія сталася у селі Вижниця, де у домашньому «ставку» втопився 2-річний Марко. Господар домашньої водойми - 38-річний Антон, батько малюка. А в Старому Селі Рокитнівського району у ставку, який розташований у господарстві 28-річної Марії, втопилась дівчинка Сніжана, 2010 року народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН з Рівненської рятувально-водолазної служби, усього з початку року в області втопилося на відкритих водоймах 16 осіб, що на три випадки менше, ніж було за цей час торік.

Працівники рятувальної служби застерігають жителів області купатися лише у визначених для цього місцях, де переважно діють відомчі рятувальні пости.