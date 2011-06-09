У Криму заарештували викрадача людей

У м. Саки (АР Крим) правоохоронці заарештували раніше судимого місцевого жителя, який обгрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК, до міліції звернулася 60-річна жителька міста Саки, яка заявила, що її родича незнайома людина посадила в машину і відвезла в невідомому напрямі. Завдяки оперативно-розшуковим заходам, проведеним сакськими оперативниками, вже ввечері того ж дня вдалося встановити місцезнаходження потерпілого і затримати його викрадача. Ним виявився раніше судимий 34-річний місцевий житель. Що стало причиною викрадення людини (цей чоловік пиячив і є єдиним власником приватного будинку в центрі міста) встановлюється. Того ж дня за цим фактом було порушено кримінальну справу.

Під час заходів щодо затримання зловмисника співробітниками міліції була звільнена 27-річна жінка, яку затриманий разом зі своїм 28-річним приятелем також незаконно позбавив волі. Як заявила потерпіла, з 20 лютого по червень її насильно утримували в будинку, розташованому в одному з сіл Сакського району. Причиною позбавлення волі заявниця назвала бажання зловмисника незаконно заволодіти квартирою в місті Саки, що належить їй, і в якій вона проживає одна.

За незаконне позбавлення волі або викрадення людини законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.