В Одесі різко зросла кількість інфекційних захворювань

Упродовж останнього тижня на 51% зросла кількість випадків гострих інфекційних захворювань жителів обласного центру, повідомили сьогодні УНІАН в Одеській міськсанепідемстанції.

Якщо в останній тиждень травня медикам довелося надавати допомогу 112 пацієнтам, то з початку червня кількість хворих досягла 169 осіб, причому в структурі захворюваності дорослі становлять 32%, а дітей удвічі більше – 68%.

Збільшення захворюваності не пов`язане з морським відпочинком одеситів і гостей міста. Згідно з даними головного державного санітарного лікаря Одеси Івана КЛИМЕНТЬЄВА, «досліджені фахівцями 58 проб морської води біля міських пляжів показали, що якість морської води відповідає нормативним вимогам».

Фахівці Одеської міськСЕС пов`язують «зростання кількості хворих на гострі кишкові інфекції з вживанням готових страв домашнього приготування, молочної продукції, фруктів, овочів та інших продуктів, що швидко псуються».

З метою профілактики гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь санітарно-епідеміологічна служба рекомендує не купувати продукти харчування на стихійних ринках і «з рук» у приватних осіб, що першу чергу стосується молочних продуктів, кондитерських і кулінарних виробів. Суворо дотримуватися правил особистої гігієни і технології приготування страв у домашніх умовах, зберігати продукти тільки в холодильнику, неодмінно кип`ятити молоко, куплене на ринках, а сир і сметану вживати лише після термічної обробки.