У Львові трамвай зійшов з рейок і збив опору моста
08:33, 10 червня 2011Новини регіонів
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Ніхто не постраждав
У Львові на вулиці Княгині Ольги перед мостом зійшов з рейок трамвай №3.
Як повідомив УНІАН заступник директора з руху ЛКП «Львівелектротранс» Олег БІЛОКУРИЙ, ніхто не постраждав.
«Трамвай зійшов з рейок та в’їхав в опору, внаслідок чого вона впала. Ніхто не постраждав. Зараз забиратимемо опору і плануємо найближчим часом відновити рух трамваїв. Причини сходження трамваю з рейок будемо встановлювати. Також доведеться поставити нову опору», - зазначив О.БІЛОКУРИЙ.
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