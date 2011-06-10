У Маріуполі через холеру порушено кримінальну справу

У місті Маріуполі Донецької області порушено кримінальну справу за фактом розповсюдження холери серед місцевого населення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольського міського управління міліції.

У повідомленні зазначається, що у кінці травня з міської санітарно-епідеміологічної служби в міліцію надійшли повідомлення про захворювання холерою кількох жителів міста. За даними фактами була здійснена перевірка.

Попередньо було встановлено, що на території Маріуполя особами, в обов`язки яких входить виконання правил і норм щодо попередження епідемічних та інших інфекційних захворювань, були порушені ці санітарні правила.

У результаті в місті були зареєстровані випадки захворювання холерою, яка належить до групи гострих кишкових інфекцій.

На даний час слідчим відділом Маріупольського міськуправління міліції порушено кримінальну справу за ст.325 Кримінального кодексу України - «Порушення правил боротьби з епідеміями».