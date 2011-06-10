За добу на Харківщині потонули троє осіб

За добу на водоймах Харківської області потонули троє осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

У Зачепилівському районі під час рибної ловлі випав із човна та потонув чоловік 1970 року народження.

У Чугуївському районі у річці Сіверський Донець у стані алкогольного сп’яніння пішов купатися та потонув чоловік 1971 року народження.

Також у Чугуївському районі у річці Уди під час купання потонув чоловік 1955 року народження.