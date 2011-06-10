У Миколаївській області повалило дерева і позривало дахи

У двох районах Миколаївської області через негоду знеструмлено 15 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС у Миколаївській області, ввечері 9 червня, приблизно з 17.30 до 23.00 на території Кривоозерського та Первомайського районів пройшли сильні зливи з грозами, спостерігалося різке посилення вітру.

Інтенсивним поверхневим стоком води частково були пошкоджені сільгоспугіддя приватного сектору в селах Велика Мечетня і Терноватоє Крівоозерського району. У селі Терноватоє зливою і сильним вітром повалили дерева, на території трьох приватного домоволодіння з господарських будівель частково зірвані дахи. Пошкоджено асфальтове покриття 1,5 км. дороги місцевого значення по вулиці 1-го Травня в селі Велика Мечетня.

У Кривоозерському районі від електропостачання відключено 5 фідерів, 71 трансформаторну підстанцію, 7 населених пунктів, у Первомайському районі - 5 фідерів, 59 трансформаторних підстанцій, 8 населених пунктів. Крім того, без телефонного зв`язку залишилися 5 населених пунктів у Первомайському й 9 - у Кривоозерському районах.

З першої години ночі 10 червня в районах працює мобільна оперативна група УМНС України в Миколаївській області. До ліквідації наслідків стихії від управління залучено 8 одиниць техніки і 26 співробітників.

Наразі розмір матеріальних збитків, заподіяних стихією, встановлюється.