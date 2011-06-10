У Тернополі медиків вчили, як поводитися у разі виявлення холери

У Тернополі відбулися показові навчання медичних працівників з відпрацювання дій у випадку виявлення хворого на холеру. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні охорони здоров’я, захід відбувся на базі Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги з метою підвищення готовності лікарів-інфекціоністів, епідеміологів та інших фахівців лікувально-профілактичних закладів до проведення медичних та протиепідеміологічних заходів у випадку виявлення хворого холерою, а також у зв’язку із збільшенням туристичних та міграційних процесів в світі та з проведенням наступного року в Україні «Євро-2012».

Участь у навчаннях взяли професори Тернопільського медуніверситету, лікарі-інфекціоністи, лікарі-епідеміологи та завідуючі відділеннями швидкої допомоги. Вони зокрема розглянули етіологію, клініку та диференційну діагностику холери, практикувалися у порядку забору та доставки матеріалу від хворого на холеру, одяганні та зніманні протичумного костюму.

Також під час навчань особлива увага зверталась на лікування та профілактику холери.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Маріуполі Донецкої області було зареєстровано випадки захворювання людей холерою.