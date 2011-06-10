Хто з чиновників причетний до оборудок з вакцинами

Партія «Батьківщина» вимагає оприлюднити назви фірм та імена чиновників, причетних до зловживань при закупівлях, які здійснювало та здійснює держпідприємство «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, «Батьківщина» зацікавлена у якнайшвидшому розслідуванні корупції та інших порушень, «бо очевидно, що до них причетна команда Миколи АЗАРОВА, люди якого, як тепер виявляється, давно окопалися в системі тендерних закупівель МОЗ – ще з часів прем’єрства ЯНУКОВИЧА».

«Вимога партії до Генеральної прокуратури – у цій справі шукати істину та оприлюднювати конкретні факти, а не брати участь у чорнопіарівських акціях адміністрації ЯНУКОВИЧА проти ТИМОШЕНКО», зазначають у «Батьківщині».

«Будь-які спроби «пришити» до цієї справи Юлію ТИМОШЕНКО слід розглядати в першу чергу як елемент технології влади, яка спрямована, по-перше, на дискредитацію опозиційного лідера, а по-друге - на зняття відповідальності за порушення при закупівлях вакцин із самих «регіоналів» та їхніх ставлеників у різні роки», наголошують у партії.