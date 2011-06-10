У Києві - масове отруєння курами-гриль

У Києві виявлено 46 випадків гострої кишкової інфекції після вживання кур-гриль, придбаних в одному із супермаркетів.

Про це повідомляє сайт Головного управління охорони здоров`я міста Києва.

З 8 по 10 червня зареєстровано 46 хворих з ознаками гострої кишкової інфекції, 32 з них госпіталізовані до інфекційних відділень клінічних лікарень. З 32 госпіталізованих хворих – 4 дитини.

З епіданамнезу відомо, що особи, які захворіли, вживали кури-гріль, придбані в одному із супермаркетів. З метою встановлення діагнозу у хворих взято посів випорожнень для дослідження на кишкову групу збудників.

Управління охорони здоров`я наголошує, що хворі отримують адекватне лікування, стан хворих визначено як середньої важкості.

У зв’язку з цим в управлінні нагадують, що влітку у зв’язку з підвищенням температури зростає ризик захворювання на гострі кишкові інфекції.

«Головне управління охорони здоров’я КМДА звертається до киян та гостей м. Києва: дотримуйтесь гігієнічних норм та правил, щоб уникнути захворювань на гострі кишкові інфекції»,- йдеться в повідомленні.