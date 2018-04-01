Українські футболісти вирушили на літній відпочинок

У футбольному житті України настала маленька перерва. І у гравців клубів вищої ліги та національної збірної країни з`явилося декілька днів для відпочинку. Перш ніж знову приступити до трудових буднів – зборів і підготовки до матчів майбутнього сезону 2007/2008, - футболісти збираються на літній відпочинок.

Ващук вибрав Туреччину Ветерани «Динамо» (Київ) з числа аборигенів короткою відпусткою скористалися розумно - поїхали на моря! Причому не кудись в екзотичні країни, а ближче - до Туреччини.

Там зараз відпочиває і Владислав Ващук з Артемом Мілевським. Не разом - кожен в своїй компанії. А ось голкіпер Олександр Шовковський не зумів собі відмовити в задоволенні полетіти на далекі острови, щоб зайнятися улюбленим дайвингом. Куди саме - секрет.

Воробей вирушив на південь України Нападаючий збірної України Андрій Воробей зараз відпочиває в Криму. Футболіст планує провести там трохи часу разом з друзями, а потім почне займатися облаштуванням побуту в Дніпропетровську.

Гай займеться освоєнням Швейцарії

Олексій Гай вирішив поєднати корисне з приємним - підготуватися до тренувальних зборів команди «оранжево-чорних», а заразом показати дружині і двом своїм дочкам Швейцарію. У цій подорожі їх супроводжуватимуть бабуся дівчаток і няня. Зупиняться українці в Лозанні. З культурно-розважальною програмою вони поки що не визначилися, все вирішуватиметься на місці. Потім Олексій залишить «своїх дівчаток» і приєднається до «Шахтаря» в Івердоні.

Чигринський поїде відпочивати з другом Захисник національної команди Дмитро Чигринський зі своїм київським товаришем розробив маршрут теренами України. Їхня подорож почнеться зі столиці. Потім вони планують провести кілька днів у Донецьку. А вже звідти рвонуть до моря. Але поки хлопці не визначилися, куди саме - на Азовське або Чорне.

Там вони пробудуть теж не довго. І вже 22 червня футболіст повернеться до Донецька, щоб почати підготовку до тренувальних зборів, які призначені головним тренером «Шахтаря» на 25-е число.

Шуста потягнуло на батьківщину Як тільки Мірча Луческу оголосив про те, що команда йде у відпустку, молодий воротар Богдан Шуст разом зі своєю дружиною Оксаною рвонув до Львова. Мабуть, футболіст дуже скучив за рідними краями. Там вони відвідають своїх батьків і повернуться до Донецька. Оскільки голкіпера чекає серйозна підготовка до матчу за Суперкубок та інші поєдинки майбутнього сезону.

Михалик гайнув на Світязь

Справжнім патріотом показав себе півзахисник Тарас Михалик. Він поїхав відпочивати на береги озера Світязь на Волині. Поєднав, так би мовити, приємне з корисним: Тарасові рідні місця неподалік, можна і рідних відвідати, та й сам Світязь нічим не гірший, ніж хвалена Анталії!

Єзерський відпочиває у Трускавці

Володимир Єзерський, відігравши останній матч за дніпропетровське «Дніпро», вирішив відпочити між ігровими сезонами в Трускавці. Компанію йому склала сім`я - дружина і дочка.

У Карпатах футболіст планує пробути до 24 червня. А вже звідти він зробить переліт до Донецька, щоб приєднатися до своєї нової команди на спортивно-тренувальній базі «Кірша». Наступного дня вранці Володимир з іншими членами команди вилетить до Європи, де проведе перші збори з «гірниками».

Ребров до Лондона не потрапив У Сергія Реброва жодних секретів.

Зараз він в Анталії, відпочиває з сім`єю. Думав поїхати з дружиною і дитиною до Лондона, але часу зовсім мало. Тому вони, може, і з`їздять в їхній англійський будинок, а Ребров, точно, відразу з Туреччини вирушить до Києва.

За матеріалами Комсомольська правда