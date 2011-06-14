У Маріуполі з лікарні виписано 10 осіб, які хворіли на холеру
09:38, 14 червня 2011Новини регіонів
0
Продовжують лікування шестеро
У Маріуполі з інфекційного відділення міської лікарні № 4 виписано 10 осіб, які хворіли на холеру.
Як повідомляє прес-служба МНС, продовжують лікування 6 хворих на холеру, з них 5 осіб - в інфекційному відділенні міської лікарні № 4 та 1 особа в інфекційному відділенні Волноваської ЦРЛ. Перебіг захворювання – середнього та легкого ступенів важкості.
Фахівці міської СЕС здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Здійснюється активне виявлення хворих на гострі кишкові інфекції.
Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Донецькій області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter