Начальником управління охорони здоров’я Києва став Мохорєв

Начальником столичного Головного управління охорони здоров’я призначено колишнього заступника начальника цього ж управління Віталія МОХОРЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розширеної колегії КМДА повідомив голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

За його словами, таке призначення пов’язано з тим, що колишнього начальника ГУ охорони здоров’я Раїсу МОЇСЕЄНКО призначено на посаду заступника міністра охорони здоров’я України.