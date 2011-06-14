Начальником управління охорони здоров’я Києва став Мохорєв
10:17, 14 червня 2011Новини регіонів
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Сьогодні - колегія
Начальником столичного Головного управління охорони здоров’я призначено колишнього заступника начальника цього ж управління Віталія МОХОРЄВА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розширеної колегії КМДА повідомив голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.
За його словами, таке призначення пов’язано з тим, що колишнього начальника ГУ охорони здоров’я Раїсу МОЇСЕЄНКО призначено на посаду заступника міністра охорони здоров’я України.
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