У лікарнях Києва - 31 людина з гострою кишковою інфекцією
11:29, 14 червня 2011Новини регіонів
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Попередній діагноз – сальмонельоз
У Києві станом на сьогодні в інфекційних відділеннях клінічних лікарень перебуває 31 особа з ознаками гострої кишкової інфекції, серед них дітей немає.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні охорони здоров’я КМДА, за минулу добу жодна особа з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізована не була. Виписано з лікарень 13 осіб.
Хворі отримують адекватне лікування, стан хворих визначено як середньої важкості.
Як повідомляв УНІАН, у Києві з 8 червня було зафіксовано понад 50 випадків гострої кишкової інфекції після вживання курей-гриль, придбаних в одному із супермаркетів в Оболонському районі.
Попередній діагноз хворих – сальмонельоз.
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