Вінницький губернатор проти закриття ФАПів

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА переконаний, що закриття ФАПів та лікарських амбулаторій під виглядом реформування галузі охорони здоров’я недопустимо.

Про це УНІАН повідомила помічник губернатора Ірина КРАВЧЕНКО.

За її словами, голова Вінницької ОДА виступає за збереження існуючої мережі закладів первинної ланки сільської медицини. Він також доручив профільному управлінню перевірити усі тривожні сигнали, які надходять від громадян як до облдержадміністрації, так і у місцеві ЗМІ, оскільки занепокоєним поширенням інформації про нібито закриття низки закладів сільської медицини у рамках проведення реформи галузі, поінформувала І.КРАВЧЕНКО.

«Галузь охорони здоров’я сьогодні у центрі уваги влади. Ми категорично проти закриття. Всі ФАПи, лікарські амбулаторії повинні бути не лише збережені, а й приведені до зразкового порядку. У цих закладах повинні бути створені усі необхідні умови як для перебування пацієнтів, так і для роботи медиків», - наголосив М.ДЖИГА.

На його думку, реалізація «пілотного проекту» з реформування охорони здоров’я повинна сприяти модернізації закладів медицини на селі і відповідна програма в області вже розпочата. Також «зрушено з місця» питання транспортного забезпечення лікарських амбулаторій та оголошено тендер на закупівлю 55 машин швидкої допомоги.

М.ДЖИГА поінформував, що у разі, якщо фахівці визнають, що якийсь лікувальний заклад потребує реорганізації чи перепрофілювання, обов’язково враховуватиметься думка місцевого населення у ході громадських слухань.

Як повідомлялося, Вінницька область за кількістю закладів сільської медицини – на першому місці в державі. На Вінниччині нараховується 936 ФАПів та 184 лікарських амбулаторій.