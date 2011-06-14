У Чернігівській області усю ніч шукали 2-річного хлопчика

У Чернігівській області міліція знайшли 2-річного хлопчика, котрий загубився. Про це повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС в області.

Вночі до Носівського райвідділу внутрішніх справ зателефонував 27-річний житель с.Червоні Партизани і повідомив, що кілька годин тому зник його дворічний син.

Родина разом з дитиною приїхала до бабусі на станцію "Дослідна" Носівського району, де вона мешкає у пристанційному селищі. Доки батьки займалися господарчими справами, малюка доглядала його 14-річна тітка, яка страждає на тяжку форму психічної хвороби. Вона не становить жодної небезпеки для інших людей, однак не здатна чітко контролювати власні дії та навколишню обстановку.

Під вечір дівчина вирішила покатати племінника на велосипеді, попри заборону дорослих. За деякий час вона повернулася додому без дитини. Спроби з’ясувати, куди подівся малюк, який ще не говорить, ні до чого не призвели, тому батьки вирішили звернутися до правоохоронців.

До пошуків хлопчика був залучений весь особовий склад місцевої міліції, суміжних районів (Козелецького, Ніжинського, Бобровицького), а також майже дві сотні працівників міліції з Чернігова (бійці спецпідрозділів "Сокіл" та "Беркут", батальйон внутрішніх військ, працівники патрульної служби та ДАІ). До пошукової операції також активно долучилися співробітники МНС, працівники лісового господарства, місцеві мисливці, добровільні помічники міліції – члени громадських формувань з охорони правопорядку.

Пошуки тривали до ранку. Хлопчика знайшли за допомогою службового собаки у лісосмузі за 9 кілометрів від станції "Дослідної". На щастя, з дитиною нічого не сталося. Він був лише подряпаний і покусаний комарами.