Нарколог організував лабораторію з виготовлення наркотику

На Житомирщині міліція викрила підпільну нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну, яку організував колишній фельдшер-нарколог.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Житомирській області Дмитро ФАДЄЄВ.

За його словами, підпільну лабораторію було облаштовано у господарському приміщенні приватної садиби. Лабораторія встигла пропрацювати лише 4 дні.

Її організатора було затримано безпосередньо під час приготування особливо небезпечного наркотичного засобу - психотропної речовини метамфетаміну.

«Як з’ясувалось, цей 30-річний житель Рівенської області приїхав на Житомирщину в гості до родичів. Однак справжня мета його візиту була зовсім іншою», - зазначив Д.ФАДЄЄВ.

На місці роботи лабораторії вилучено обладнання та інгредієнти для виготовлення метамфетаміну, а також сам засіб як у рідкому стані, так і напівсинтезований у порошок. Закінчити технологічний процес переробки організаторові завадили оперативники.

Все вилучене направлено на дослідження до обласного Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Вирішується питання про порушення проти затриманого кримінальної справи.