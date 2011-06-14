Затриманий відкусив вухо міліціонерові

У Сумській області правопорушник під час затримання відкусив міліціонерові вухо.

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Сумської області.

Інцидент стався у селищі Недригайлів під час доставки затриманого чоловіка до місцевого райвідділу міліції. В автомобілі він несподівано накинувся на слідчого, що сидів на передньому сидінні, схопив його за шию і вкусив за ліве вухо.

Старший лейтенант міліції, як записано у медичному висновку, "одержав тілесні ушкодження у вигляді рваної рани лівої вушної раковини з наявністю частини її вільного фрагмента".

Прокуратурою Недригайлівського району за цим фактом порушена кримінальна справа.