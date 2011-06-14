Внаслідок зіткнення "швидкої" й позашляховика загинула лікар

У Дніпропетровську в центрі міста ввечері у п`ятницю сталося ДТП - на перехресті джип не пропустив мікроавтобус «Швидкої допомоги» й допустив зіткнення. В результаті ДТП загинула лікар швидкої допомоги, водій і фельдшер отримали травми.

Як підтвердили в УДАІ в Дніпропетровській області, жінка - лікар швидкої допомоги померла по дорозі до лікарні. Водій «Швидкої допомоги» і фельдшер госпіталізовані до 6 міськлікарні зі струсом мозку й забоями. Хворого, який перебував у машині "Швидкої допомоги", госпіталізовано до лікарні. За медичною допомогою звернулася й пасажир позашляховика.

За попередніми даними ДТП сталося з вини 19-річного водія позашляховика – громадянина Німеччини.

Розслідування проводить слідчий відділ УВС у Дніпропетровській області.