Жінка вкрала з могили статуетки янголів, щоб порадувати онуків

У Херсонській області місцева жителька вкрала з могили янголів, щоб порадувати онуків.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС у Херсонській області, до чергової частини Високопільського райвідділу міліції звернулась 40-річна жителька селища Велетенське і повідомила, що з могили її доньки хтось вкрав 9 статуеток янголів. Загибла дівчина за життя збирала статуетки і після її смерті у 2010 році батьки залишили їх на могилі.

Міліціонери того ж дня виявили 54-річну місцеву жительку, яка заявила, що взяли статуетки з могили не з корисливих мотивів, а хотіла подарувати їх своїм онукам.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).