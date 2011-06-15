У лікарнях Києва з гострою кишковою інфекцією залишаються 28 осіб

У Києві в інфекційних відділеннях клінічних лікарень залишаються з ознаками гострої кишкової інфекції 28 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

За минулу добу жодна особа з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізована не була, виписано з лікарень 3 особи, йдеться у повідомленні.

Хворі отримують адекватне лікування, стан хворих визначено як середньої тяжкості.

Разом з тим в Управлінні охорони здоров’я так і не уточнили, що спричинило харчове отруєння людей.

Як повідомляв УНІАН, У Києві впродовж 8-10 червня було зафіксовано 50 випадків гострої кишкової інфекції.

В Головному управлінні охорони здоров`я Києва тоді зазначали, що особи, які захворіли, вживали кури-гриль, придбані в одному із супермаркетів.

11 червня керівник цього управління заявив, що остаточний діагноз і причини отруєння стануть відомі найближчими днями. Тим часом .