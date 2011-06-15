У м. Маріуполь Донецької області з лікарні виписано 15 осіб, які були госпіталізовані з холерою.

Про це повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції з посиланням на головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА.

Згідно з повідомленням, із лікарні також виписано чотирьох вібріононосіїв. «На сьогодні продовжують лікування один хворий і три вібріононосії в м. Маріуполь і один хворий у Волноваському районі», - сказали в облСЕС.

У санстанції також підтвердили, що виявлений напередодні ще один випадок захворювання на холеру діагностовано у жінки 69 років, яка проживає в Оржонікідзевському районі м. Маріуполь. При епідрозслідуванні встановлено, що вірогідним джерелом інфекції для хворої стала її дочка, клінічно здорова, в якої при обстеженні виділено холерний вібріон (О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовар Огава).

В облСЕС підкреслили, що у вогнищі холери в м. Маріуполь продовжує працювати комісія Міністерства охорони здоров`я України й Української протичумної станції, обласних органів охорони здоров`я та санепідслужби. Здійснюється постійний контроль за проведенням протиепідемічних заходів у Волноваському районі.