У Донецьку відбувся парад дитячих візків

В Донецьку в парку кованих фігур відбувся перший в місті Парад дитячих візків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

На святковому заході був присутній мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, який побажав всім учасниками Параду візків «миру, добра, гарного настрою і розуміння цінності кожної хвилини, проведеної з маленькими відкривачами світу».

Мер зазначив, що «Донецьк – місто молоде, з кожним роком у нас народжується все більше нових жителів, і це сьогоднішнє свято - чудовий привід показати, наскільки наше місто юне, і нагадати нам, дорослим, про величезну відповідальність, яку ми несемо за юне покоління». Він закликав дорослих зробити «все можливе, щоб діти в нашому місті зростали в атмосфері любові, турботи і розуміння».

В рамках сьогоднішнього заходу відбувся також конкурс візків, в якому взяли участь 14 екіпажів.

За підсумками конкурсу журі визначила трьох переможців: 1-е місце посів візок, оформлений у вигляді качечки; 2-е місце – візок у вигляді левеняти і 3-е місце - візок у вигляді циркового шатра.