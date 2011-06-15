Рівненщина: 3 чоловіки загинули в бочці з-під соняшникової олії

У селі Рудня Радивилівського району на Рівненщині в металевій бочці з-під соняшникової олії у підвалі одного з магазинів знайдено мертвими трьох мешканців цього села: 36-ти, 25-ти та 35-ти років.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області.

Слідчі встановили, що один з чоловіків під час очистки бочки з-під олії соняшникової знепритомнів. Для надання йому допомоги в ємкість спустилися двоє інших чоловіків, але самостійно з бочки вибратись не змогли і загинули на місці події.

За фактом загибелі цих осіб прокуратурою Рівненської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Хід досудового слідства по цій справі перебуває на особистому контролі прокурора області.

Тим часом Gazeta.ua з посиланням на начальника центру пропаганди обласного управління МНС Миколу ПРОКОПЧУКА передає, що чоловіки у бочці об`ємом 30 метрів кубічних отруїлися випарами.

"Попередньо, думаю, можна припустити, що трагедія сталася через отруєння якимись випарами. Однак остаточно про це буде відомо пізніше. Зараз там працюють наші спеціалісти, а також міліція та прокуратура", - зазначив М.ПРОКОПЧУК.