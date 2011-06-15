У Сімферополі водій побив інспектора ДАІ

Водій легкового автомобіля в центрі Сімферополя вдарив в обличчя інспектора ДАІ, який вимагав у нього об`їхати місце, де проходили ремонтні роботи.

Інцидент стався на вулиці Горького 14 червня, повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Криму.

«З проспекту Кірова на вулицю Горького повернув автомобіль «Ауді А8» з транзитними номерними знаками. Оскільки у цьому місці працювала дорожня техніка і, крім того, встановлено знак «Рух заборонено», то інспектор зупинив автомобіль і попросив водія об`їхати ділянку по іншій вулиці. Проте 24-річний чоловік поводився агресивно, став загрожувати і грубіянити працівнику ДАІ, вимагаючи не перешкоджати подальшому проїзду», - зазначається у прес-релізі.

Інспектор попросив у водія документи, але той відмовився пред`явити їх.

«Коли працівник ДАІ спробував перевірити автомобіль по базі даних ДАІ, водій став заважати виконувати службові обов`язки і ударив його кулаком в обличчя», - повідомили в прес-службі.

Інспектор затримав порушника і викликав на місце події допомогу.

При перевірці особи водія з`ясувалося, що автомобіль «Ауді» на обліку не перебуває, а сам чоловік у серпні 2010 року був позбавлений прав керування транспортними засобами.

Працівник ДАІ одержав струс головного мозку, його госпіталізували до лікарні імені Семашка.

Щодо водія порушено кримінальну справу. Автомобіль «Ауді А-8» доставлено на штрафмайданчик.