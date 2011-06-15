Медзаклади Кіровоградщини отримають апаратуру на 47 млн грн

В цьому році для матеріального забезпечення медичних закладів Кіровоградської області в державному бюджеті передбачено 47 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник управління охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олександр КЛУБНІКІН.

За його словами, це суттєва сума, але вона становить лише десяту частину від повної потреби.

О.КЛУБНІКІН зазначив, що за ці кошти планується придбати 22 сучасних рентгенологічних апарати для лікарень області (90% діючих апаратів потребують заміни через тривалий термін експлуатації), гамма-камеру для обласного онкодиспансера вартістю до 10 млн. грн., ангіограф – найсучасніший медичний комплекс, призначений для дослідження стану та лікування серцево-судинної системи вартістю 15 млн. грн.

Також прийняте рішення про придбання трьох сучасних реанімобілів для комплектації Кіровоградської станції швидкої допомоги, обласного перинатального центру та Олександрійської РЦЛ.

Як повідомив О.КЛУБНІКІН, загалом, на утримання та розвиток медичної галузі Кіровоградщини в цьому році передбачено 731 млн. грн., або на 30 млн. грн. менше, ніж торік.