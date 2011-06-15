Коли ж відкриють перинатальний центр у Кіровограді?

Відкриття перинатального центру на базі Кіровоградської обласної лікарні відкладається орієнтовно до 1 листопада цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Управління охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації Олександр КЛУБНІКІН.

За його словами, причина неготовності центру розпочати роботу з 1 червня 2011 року, як планувалось раніше, полягає в тривалості тендерних процедур на виконання ремонтних робіт і технічного оснащення.

«Загальна вартість проекту оцінюється в 35,2 млн. грн. бюджетних та позабюджетних коштів. Наприклад, внесок Благодійного фонду Віктора Пінчука становить 4,8 млн. грн., ці гроші призначені на купівлю обладнання дитячої реанімації», - зазначив О.КЛУБНІКІН.

Він додав, що проблемним залишається питання комплектації перинатального центру кваліфікованими акушерами-гінекологами. На сьогодні в області бракує 85 спеціалістів відповідної кваліфікації.

«Ми вже затвердили штатний розклад центру, майбутні працівники проходять підготовку на базі медичних закладів інших областей. Крім того, найближчим часом на роботу в Кіровоградську область після закінчення інтернатури будуть направлені 15 молодих акушерів-гінекологів. Ці кадри допоможуть покращити ситуацію в районах», -повідомив начальник управління.

За словами О.КЛУБНІКІНА, після введення в експлуатацію перинатального центру в Кіровограді відпаде необхідність утримувати 3 пологові будинки.

«Населення обласного центру складає 230 тис. За європейськими нормами, на таку кількість жителів достатньо функціонування двох повноцінних пологових будинків, оснащених технічно і кадрово», - наголосив він.