З весілля до лікарні потрапили 6 дорослих і 5 дітей
09:43, 16 червня 2011Новини регіонів
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Причина встановлюється
Протягом 13-15 червня у Волинській області до інфекційного відділення Турійської центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 11 осіб, у тому числі 5 дітей, які святкували весілля у місцевому барі.
Всього на весіллі було 136 осіб, повідомляє прес-служба МНС.
На сьогодні госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня важкості.
Фахівці районної СЕС здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Причина захворювання встановлюється.
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