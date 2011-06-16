У Криму з початку року відпочили 880 тисяч осіб
16:42, 16 червня 2011Новини регіонів
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Планують зустріч мільйонного туриста
880 тисяч туристів відпочили в Криму цього року, що на 3,2% перевищує показник за аналогічний період 2010 року.
Про це повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму Криму.
Відомство розраховує, що наступного тижня кількість туристів досягне 1 мільйона. «Ми плануємо зустріч мільйонного туриста в аеропорту Сімферополя», – сказав перший заступник міністра курортів Криму Олександр ЛІЄВ.
Першість за кількістю відпочиваючих у Криму, як і раніше, залишається за громадянами України, говориться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Мінтуризму Криму прогнозує збільшення турпотоку в регіоні в курортному сезоні 2011 року на 15% - до 6,58 млн. чоловік порівняно з 2010 роком.
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