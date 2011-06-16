Вінниччина планує придбати 15 шкільних автобусів

У Вінницькій області в цьому році планується закупити 15 шкільних автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час наради повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА.

«Активізувалась програма «Шкільний автобус». За останній рік придбано 21 автобус. В цьому році з допомогою держави купуємо 15 автобусів», - повідомив він.

М.ДЖИГА також повідомив, що поточного року в області буде відкрито дві сучасні школи. «У сфері освіти в поточному році відкриємо дві надсучасні школи – в Соснівці Шаргородського району та в Томашполі на 1700 дітей», - сказав М.ДЖИГА.

Крім того, він поінформував, що в області є вагомі результати з розвитку дошкільної мережі. «За останній рік вперше за роки незалежності відновлено роботу 20 дошкільних навчальних закладів», - додав М.ДЖИГА.