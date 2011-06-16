Кіровоградщина: екологічна інспекція закрила 20 підприємств

На Кіровоградщині протягом січня-травня 2011 року за порушення природоохоронного законодавства тимчасово призупинено діяльність 20 підприємств області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області.

Протягом звітного періоду фахівцями інспекції виявлено 1187 порушень, найбільше з них стосуються правил поводження з відходами, здійснення викидів в атмосферне повітря без дозволу, незаконного знесення зелених насаджень, засмічення земель, здійснення самовільного водокористування, незаконної торгівля первоцвітами, незаконного вилову риби, засмічення лісів побутовими відходами, самовільного випалювання залишків сухої рослинності.

На всі виявлені порушення складено протоколи (з них 80 направлено на розгляд до суду), до адміністративної відповідальності притягнуто 1112 посадових осіб та громадян.

Порушникам природоохоронного законодавства пред’явлено 52 претензії та позовів на загальну суму 279 тис. грн.