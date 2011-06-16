Донеччина: в лікарні помер працівник збагачувальної фабрики

У Донецькій області в Білозерській міській лікарні після одержаних на виробництві травм помер вантажник вугілля, 1960 року народження, працівник збагачувальної фабрики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на голову Ради голів профспілкових організацій вуглезбагачувачів Донецької області Лідію КУШИНУ.

За її словами, нещасний випадок на збагачувальній фабриці стався 4 червня: намагаючись відкрити несправний люк залізничного вагону для його розвантаження, вантажник відбивав ручною «балдою» наварені посилюючі планки, при цьому люк відкрився і притиснув працівника до колісної пари вагону.

Того дня вантажник не повідомив керівництво про одержані травми, а самостійно звернувся до лікарні, де йому діагностували закритий перелом-вивих 2-го шийного відділу хребта і закритий перелом правої ключиці.

Травмований працівник весь цей час перебував на лікуванні, але 15 червня він помер.