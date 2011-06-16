Херсонщина: на відпочинку на морі загинула 10-річна дівчинка
17:50, 16 червня 2011Новини регіонів
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Відійшла збирати ракушки
У Залізному Порту Херсонської області під час відпочинку на морі загинула 10-річна дівчинка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, 15 червня о 16.30 у воді біля берега було виявлено тіло дівчинки 2001 року народження, жительки райцентру Рєпка Чернігівської області.
Попередньо з’ясовано, що загибла, яка приїхала з мамою та сестрою на відпочинок, перед зникненням відійшла від родичів збирати ракушки.
Триває слідство.
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