Працівники інтернату для дітей-інвалідів крали гуманітарку

В Івано-Франківській області працівники будинку-інтернату для дітей-інвалідів привласнювали гуманітарну допомогу.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, у Снятинському районі міліція, за рішенням суду провівши обшуки у кількох працівників будинку-інтернату для дітей з вадами здоров’я з дитинства, виявила факти розкрадання майна.

За словами начальника Снятинського райвідділу міліції Дмитра ФЕДЮКА, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками вчинення низкою осіб злочинів, передбачених ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Серед вилученого під час обшуків - одяг і взуття, постільна білизна, миючі засоби та засоби особистої гігієни, іграшки.

На думку міліції, «розкрадання не були випадковими, а мали системний характер». Більшість цих речей надходили в будинок-інтернат як спонсорська допомога.