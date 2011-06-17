На Прикарпатті вилучено понад 5 тис кущів конопель

Співробітники СБУ виявили у селі Хотимир Тлумацького району Івано-Франківської області посіви наркотичних конопель.

Про це повідомила УНІАН керівник прес-групи Управління СБУ в Івано-Франківській області Марія РИМАР.

Зокрема, за її даними, два поля та одну ділянку, де росли кущі конопель, було виявлено на околиці села, на території Хотимирського сільськогосподарського рибоводного фермерського господарства. Площа посівів - близько 0,5 гектара.

Спільно із співробітниками органів УМВС в області з полів було вилучено 5 тис. 420 молодих кущів конопель.

Довідка УНІАН. У 2010 році у селі Хотимир СБУ вилучила марихуани на 4,5 млн. грн., виявила нарколабораторію, зорані поля, де вирощувалося зілля.

Троє учасників викритого СБУ хотимирського наркоугруповання зараз відповідають перед судом. Вони можуть отримати від 8 до 12 років позбавлення волі.