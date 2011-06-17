У лікарнях Києві лишаються 9 осіб з кишковою інфекцією

У Києві на сьогодні в інфекційних відділеннях клінічних лікарень залишаються 9 осіб з ознаками гострої кишкової інфекції, серед них дітей немає.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі київської міської державної адміністрації.

За минулу добу жодна особа з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізована не була, виписано з лікарень 6 осіб.

Хворі отримують адекватне лікування, стан хворих визначено як середньої важкості, йдеться у повідомленні.

За даними КМДА, всього по захворюваності на гостру кишкову інфекцію з 8 червня було зафіксовано 80 звернень, госпіталізовано 56 осіб. На даний момент захворюваність іде на спад, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у Головному управлінні охорони здоров`я Києва після зафіксованих у столиці випадків гострої кишкової інфекції заявляли, що особи, які захворіли, вживали кури-гриль, придбані в одному із супермаркетів.

11 червня керівник цього управління сказав, що остаточний діагноз і причини отруєння стануть відомі найближчими днями.

Однак досі в ГУ охорони здоров’я так і не уточнили, що спричинило харчове отруєння людей.