Крим: восени будуть популяризувати оздоровлення у міжсезоння

Уряд Криму восени цього року почне реалізацію проекту з популяризації курортного оздоровлення в міжсезоння.

Про це повідомив заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим – міністр курортів і туризму АРК Георгій ПСАРЬОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН .

«Урядом Криму готується пілотний проект із оздоровчого туризму «Кримський оксамитовий сезон здоров`я», який реалізовуватиметься восени цього року. Основне завдання проекту – популяризація кримського курортного оздоровлення в Україні, Росії, Прибалтиці та Білорусі в осінній період шляхом надання в міжсезоння пакета оздоровчих послуг за дуже привабливою ціною», - сказав він.

За словами Г.ПСАРЬОВА, в результаті, планується додатково в осінній сезон оздоровити понад 200 тис. осіб, близько 150 тис. із них будуть громадяни України. “Ми сподіваємося переконати туристів, що восени в Криму санаторне лікування може замінити море. Багато жителів Києва й Москви відзначать, що дешевше на зиму перебратися в кримські санаторії, ніж знімати квартиру в Москві або Києві, й це насправді так, тому що ціни в цих санаторіях будуть від 30 євро на день із 4-разовим харчуванням і 5-разовими процедурами”, - заявив Г.ПСАРЬОВ.

У проекті братимуть участь чотири сторони. Перша сторона – це близько 70 санаторіїв і готелів категорії від 3 до 5 зірок, готових забезпечити роботу в міжсезоння і які взяли на себе зобов`язання забезпечити низькі ціни, щоденну анімацію, спеціальні оздоровчі програми, а також мають відремонтований номерний фонд.

Друга сторона – 10 найбільших туроператорів, здатних узяти на себе зобов`язання з гарантії наповнюваності кримських готелів і з вкладень у рекламу, в замін на контракти на 2012 рік.

Третя сторона – авіа- й залізничні компанії, які забезпечать регулярне сполучення з Кримом в осінній період. «Ми вже провели відповідні переговори з низкою авікомпаній», - зазначив Г.ПСАРЬОВ. За його словами, перевізники, які беруть участь у проекті, зроблять спеціальну цінову пропозицію для туроператорів.

Четверта сторона – кримська влада, яка вкладе близько 10 млн. грн. бюджетних грошей усіх рівнів у даний проект, серед них 4-мільйонний рекламний бюджет Міністерства туризму та курортів Криму. Також кримська влада візьме на себе функцію координатора цього проекту.

Проект реалізовуватиметься в 18 регіонах України, Росії, Білорусі та Прибалтики. В кожному з регіонів буде проведена презентація Криму, спеціальне навчання місцевих турагентів, реклама.

Присутній на прес-конференції заступник голови Державної служби туризму та курортів України Дмитро ЗАРУБА зазначив, що підтримує популяризацію півострова. “Популяризація Криму необхідна для просування іміджу всієї України, зокрема в СНД, в Європі. Єдине, що потрібно враховувати при розробці програм – це якість послуг, що надаються туристам. Якщо проводити це червоною ниткою в програмах – Крим вийде в топ-лідери чорноморського узбережжя”, - сказав він, зазначивши, що Держслужба зі свого боку залучатиме Крим до участі в міжнародних туристичних виставках.