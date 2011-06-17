Сумщина: у приватному приміщенні вилучили 1 кг ртуті
16:03, 17 червня 2011Новини регіонів
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Ведеться слідство
На Сумщині бійці Міністерства надзвичайних ситуацій вилучили 16 червня в одному із приватних помешкань у місті Ромни близько 1 кг металевої ртуті.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Сумській області.
Після вилучення рятувальники провели демеркуризацію господарської будівлі фізико-хімічним методом.
Як потрапила така кількість металу до оселі, з’ясовує слідство, зазначили в прес-службі.
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