Сумщина: у приватному приміщенні вилучили 1 кг ртуті

На Сумщині бійці Міністерства надзвичайних ситуацій вилучили 16 червня в одному із приватних помешкань у місті Ромни близько 1 кг металевої ртуті.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Сумській області.

Після вилучення рятувальники провели демеркуризацію господарської будівлі фізико-хімічним методом.

Як потрапила така кількість металу до оселі, з’ясовує слідство, зазначили в прес-службі.