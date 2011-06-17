У Києві троє осіб отруїлися псевдогорілкою

У Києві правоохоронці виявили підпільний цех з виготовлення алкогольних напоїв, які небезпечні для життя та здоров’я людей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, організаторами бізнесу були двоє мешканців столиці. Чоловіки організували кустарне виробництво та продаж горілки в одному з гаражних приміщень Святошинського району.

Їх було затримали «на гарячому», під час реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв. За попередньою інформацією, цех функціонує майже 2 місяці. Однак навіть за цей невеликий проміжок часу його продукцією встигли отруїтися 3 людей.

Наразі працівники міліції додатково встановлюють коло осіб, які, можливо, також постраждали від неякісної горілки.

Під час проведення заходів в цеху виявлено понад 700 літрів спиртової суміші, 2 тис. пляшок з псевдо-горілкою та 30 тис. підроблених марок акцизного збору.

Також оперативники виявили та вилучили спеціальне обладнання для масового виробництва фальсифікованої алкогольної продукції.

Наразі встановлюються канали надходження сировини, з якої виготовлялася горілка, а також мережа її збуту.