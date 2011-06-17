Коли вирішать проблему забезпечення Луганщини якісною водою?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що за 2-3 роки можна розв`язати проблему постачання Луганської області якісною водою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час робочої поїздки до Луганської області.

«Головна проблема Луганської області – забезпечення її нормальною і якісною водою. Це не одразу, звичайно, можна зробити. Я подумав, що протягом 2-3 років можна цю проблему розв`язати, щоб позбутися такого ганебного явища, як подача води за графіком», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що у Луганській області 17 населених пунктів одержують воду за графіком, і в переважній більшості населених пунктів вода є неякісною.

Крім того, питанню забезпечення населення якісною водою буде присвячена нарада М.АЗАРОВА з представниками регіонів України і органів місцевого самоврядування Луганської області, яке пройде сьогодні.