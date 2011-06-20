У Києві на «зебрі» маршрутка убила хлопця

Увечері 19 червня на вул. Вишгородськой в Києві під колеса 478-ої маршрутки потрапив молодий хлопець.

Як розповіли "Газеті по-київськи" очевидці, хлопець переходив дорогу по «зебрі». Маршрут № 18 (Майдан Незалежності – вул. Сошенко) зупинилася, щоб його пропустити.

Але тільки пішохід спокійно почав переходити, як вилетіла інша маршрутка - № 478 (Троєщина - Виноградар), маючи намір обігнати «конкурента». Небезпеки пішохід не побачив, огляд йому закривала перша маршрутка, і опинився під колесами.

Щоб підняти маршрутку і витягнути тіло, довелося викликати рятувальників МНС.

За словами лікаря «швидкої», хлопцю близько 20-25 років. Документів при нім не виявилось, але уціліла мобілка – по ній і шукатимуть рідних. Також на асфальті залишилися лежати розколений колесами диск і футболка, що впала з плеча.

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