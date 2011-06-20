Херсонщина: на вихідних отруйні змії покусали трьох людей

У Херсонській області впродовж минулих вихідних від укусів отруйних змій постраждали троє осіб.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області.

Зокрема, двоє чоловіків, 27-ми та 36-ти років, постраждали від змій під час покосу трави на полі. Стан одного з госпіталізований задовільний, інший перебуває у стабільному стані, йдеться в повідомленні.

Крім того, з діагнозом «укус змії» було госпіталізовано 16-річного мешканця села Богданівка Каховського району. Укус стався під час випасу великої рогатої худоби. Хлопець перебуває в стані середньої тяжкості.

За даними УМНС, з початку літнього сезону це перші три випадки нападів отруйних змій на людей.