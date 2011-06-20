Волинь: 38 хворих, що отруїлися на весіллі, лишаються у лікарні

У Волинській області 38 хворих, які 14 червня поступили в лікувальні заклади з ознаками гострих кишкових інфекцій після весілля у смт Турійськ в барі «Едем» та відзначення дня народження у м. Луцьк у барі «Тотем» досі знаходяться на стаціонарному лікуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією головного державного санітарного лікаря області Наталії ЯНКО, в обласній інфекційній лікарні перебуває 10 хворих (всі дорослі), в інфекційному відділенні Турійської ЦРЛ – 18, в тому числі 6 дітей.

Крім того виявлено і госпіталізовано 6 хворих в інфекційне відділення Старовижівської ЦРЛ, 3 - Іваничівської та 1 – в Нововолинську центральну міську лікарню. Всі хворі були запрошені на весілля до Турійська.

Медики оцінюють стан хворих як легка та середня ступені. Всім призначено симптоматичне лікування та відповідні обстеження.

У вогнищах проводяться протиепідемічні та дезінфекційні заходи з відбором зразків харчових продуктів, води, довкілля на наявність патогенної та умовнопатогенної мікрофлори.

Бактерілогічно підтверджено сальмонельоз у 8 хворих з міста Луцька, що були на дні народження та у 7 хворих з Турійська, що були на весіллі. Робота з встановлення факторів передачі продовжується.

Експлуатація зазначених закладів громадського харчування призупинена до з’ясування всіх обставин, власники, які дозволили організаторам масових заходів завозити в заклади громадського харчування продукти харчування домашнього приготування, притягнуті до адміністративної відповідальності. Робота з локалізації і ліквідації спалахів продовжується.