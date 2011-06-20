Донеччина: у лікарнях лишилося лише двоє пацієнтів з холерою

У лікарнях Донецької області наразі продовжують лікування ще двоє людей, раніше госпіталізованих із захворюванням на холеру.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Згідно повідомленню, станом на суботу в Маріуполі було зареєстровано 16 випадків захворювання на холеру і 8 випадків вібріононосіїв такого ж збудника у клінічно здорових людей.

З них 15 хворих і 6 вібріононосіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання 3 негативних результатів дослідження на холеру виписані. Отже на сьогодні продовжують лікування одна хвора і двоє вібріононосіїв.

У Волновахському районі був зареєстрований один випадок захворювання на холеру в селищі Калініна. Хвора продовжує перебувати в холерному госпіталі Волновахської центральної районної лікарні, здійснюється її контрольне обстеження після завершення лікування і підготовка до виписки.

Епідеміологи підкреслили, що тут, у зв`язку із закінченням проведення комплексу профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації і ліквідації вогнища рішенням районної надзвичайної протиепідемічної комісії від 16 червня вогнище холери закрито.

У Маріуполі продовжує працювати комісія МОЗ України, обласних органів охорони здоров`я і санепідслужби.