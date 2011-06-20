У Запоріжжі на вулиці розстріляли 41-річного місцевого жителя. Інформацію про злочин, сьогодні УНІАН офіційно підтвердили у відділі з питань зв`язків з громадськістю Запорізького главку міліції.

«Дійсно, 18 липня о 21.10 до чергової частини Шевченківського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в дворі будинку на вулиці Стефанова - стрілянина. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група виявила труп 41- річного ніде не працюючого місцевого жителя, причиною смерті якого стали вогнепальні поранення», - повідомили у відділі з питань зв`язків з громадськістю.

За неофіційними даними, постраждалий, який нібито має не одну судимість за скоєння тяжких злочинів, був розстріляний з пістолета (ПМ), безпосередньо після того, як вийшов з автомобіля і попрямував до себе додому.

За фактом скоєння злочину порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Ведеться слідство.