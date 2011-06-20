У Білій Церкві стався вибух газу в дев’ятиповерхівці

У м. Біла Церква Київської області по вул. Славіна у дев’ятиповерховому житловому будинку, в квартирі на сьомому поверсі стався вибух побутового газу без послідуючого горіння.

Як повідомляє прес-служба МНС, жертв та постраждалих немає. Вибуховою хвилею в квартирах на 6, 7 та 8 поверхах вибито вікна та двері. Несучі конструкції будівлі не пошкоджено. Попередня причина вибуху - несправність газового обладнання. На місці події працювали оперативна група Головного управління МНС у Київській області та пожежно-рятувальні підрозділи. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.